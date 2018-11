Rockstars ehren Chris Cornell mit Tribute-Show

Unter dem Titel "I Am The Highway: A Tribute to Chris Cornell" lässt man am 16. Jänner das Schaffen von Cornell noch einmal aufleben. Neben den Musikern von Soundgarden, Audioslave und Temple of the Dog, die den Werdegang von Cornell begleitet haben, werden auch die Foo Fighters, Metallica und Ryan Adams auf der Bühne stehen.

Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel wird durch den Abend im "The Forum" in der kalifornischen Metropole führen. Zahlreiche Freunde des viel zu früh gegangenen Musikers werden bei der Show ebenfalls zu Wort kommen. Bestätigt sind unter anderem Cornells Frau Vicky, Brad Pitt, Josh und Kathryn Brolin, Tom Hanks, Courtney Cox, Kaley Cuoco, John Carter Cash und viele mehr.

"Wir fühlen uns geehrt, dass all diese großartigen Künstler und Freunde zusammenkommen, um ihre Liebe und Wertschätzung für Chris , seine Musik und den Eindruck, den er hinterlassen hat, zu zeigen", freut sich Vicky Cornell.

Der Erlös aus dem Konzert kommt der "Chris and Vicky Cornell Foundation" zu Gute. Tickets werden ab Freitag, den 16. November exklusi auf Ticketmaster verkauft.

