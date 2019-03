SIE spielte für Rammstein die Germania

Sie küsst den abgetrennten Kopf von Sänger Till Lindemann und lässt sich als Schwarze Madonna den Babybauch streicheln. Sie schwebt als strahlender Engel über der Band und wird schließlich im Metallsarg über das Firmament geschossen...

Der imposanteste Auftritt im neuen Rammstein-Videos gehört ganz klar Ruby Commey. Als Germania spielt sie quasi die Titelrolle in "Deutschland", wandelt als personifizierte Nation durch die Geschichte des Landes und lässt deren dunkelste Kapitel in gewagten Outfits Revue passieren.

Bevor der Clip am 28. März veröffentlicht wurde, war die junge Aktrice praktisch unbekannt. Keine 24 Stunden später hat sich die Zahl ihrer Abonnenten auf Instagram verdoppelt (von 2.000 auf 4.000). Den Zuschauern des Videos (das bereits knapp sieben Millionen Klicks gesammelt hat) wird sie definitiv im Gedächtnis bleiben.

Ruby Commey wurde 1991 in Berlin geboren. Sie studiert Schauspiel an der Universität der Künste Berlin und war unter anderem in Arthur Millers "Tod eines Handlungsreisenden" am Deutschen Theater zu sehen. Ihre Vita auf der "Internet Movie Database" umfasst bislang nur "Deutschland", dafür verrät die Website, dass Ruby 1,74 Meter groß ist. Schwer vorstellbar, dass ihr IMDb-Profil noch lange so leer bleibt.

