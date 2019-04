Wiener Rapper werfen Seiler & Speer Plagiat vor

Am 1. April veröffentlichten Seiler und Speer ihren neuen Song "Herr Inspektor". Nur einen Tag danach brodelt's in der Austro-Musikszene. Die Rapper Kreiml & Samurai sehen eine Ähnlichkeit, die über das kaufmännische Und, das die beiden Duos verbindet hinausgeht. Der neue Song soll von ihrer Nummer "I was vo nix" abgekupfert sein, so der Vorwurf.

Umfrage Sind sich "Herr Inspektor" und "I was vo nix" zu ähnlich? Es geht zwar ums gleiche Thema, abgekupfert hört es sich aber nicht an

Hört sich fast so an als hätten sich Seiler & Speer zu sehr inspirieren lassen

Seiler & Speer vs Kreiml & Samurai (Bild: Screenshot) Seiler & Speer vs Kreiml & Samurai (Bild: Screenshot)

Video und Hookline

Das Wiener Duo tritt den Facebook-Beweis an und hat Teile der beiden Songs auf Facebook zusammengeschnitten. Die Wiener finden, sowohl der Aufbau des Videos als auch die Hookline des Songs seien einander ähnlich.

"weil i was vo nix" vs. "aber davon was i nix"

In den jeweiligen Videos sind beide Duos in einer Art Verhörsituation zu sehen. Während Kreiml & Samurai "Also geh' ma nit am Oasch, weil i was vo nix.", rappen, heißt es bei Seiler & Speer "Tut ma lad, Herr Inspektor, aber davon was i nix".

Ihr Video haben die zweifach für einen Amadeus nominierten (FM4 Award, Hiphop/Urban) Kreiml & Samurai mit "Anzeige is raus!" kommentiert.

Der Kampfansage auf Facebook wollen sie allerdings keine weiteren Schritte folgen lassen. In den Kommentaren erhalten Kreiml & Samurai Zuspruch. Und ein bisschen Beef hat der Popularität noch nie weh getan.

Was findet ihr? Haben die Songs zu viel gemeinsam?

Zum Vergleich in ganzer Länge:

Seiler & Speer "Herr Inspektor" (2019)



Kreiml & Samurai "I was vo nix" (2015)



Beim Management von Seiler & Speer wurde um eine Stellungnahme angefragt, wir halten euch auf dem Laufenden ...

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)