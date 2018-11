Seiler & Speer sorgen mit "Ala Bin" für Gänsehaut

Gemeinsam mit dem Austropop-Urgestein Christian Kolonovits und einem Streicherensemble setzen Christopher Seiler und Bernhard Speer den traurigen Text von "Ala Bin" eindrucksvoll in Szene.

Inhaltlich könnte man fast meinen, die Gänsehaut-Ballade sei die logische Fortsetzung von "Ham kummst". Doch wurde das Thema Schlussmachen damals noch humorvoll präsentiert, wird es diesmal sehr ernst und traurig dargeboten.

Nach "Ois OK" ist "Ala Bin" die nächste Single aus dem kommenden, dritten Album. Kommenden Samstag duellieren sich Seiler & Speer in der Marx Halle beim Red Bull Music Soundclash gegen The BossHoss. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

Am 9. August 2019 treten die beiden gemeinsam mit der EAV und Wolfgang Ambros auf der Burg Clam auf. Tickets dafür gibt es HIER zu kaufen.

