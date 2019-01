Neuer Gomez-Song trifft mitten ins Herz

Nicht nur Selena Gomez verzaubert mit ihrer engelsgleichen Stimme, auch ihre Schwester Julia Michaels ist eine talentierte Sängerin: Nun haben die beiden ihren ersten gemeinsamen Song veröffentlicht, wie sie auf Instagram verkündeten.

Die Ballade trägt den Titel "Anxiety" (= Angst) und zeigt auf, wie es Menschen, die an Depressionen und unter Angststörungen leiden, geht und wie sie sich fühlen.

"Meine Freunde wollen mit mir ins Kino gehen. Ich sag ihnen, sie sollen sich verpissen, ich bin lieber alleine mit meiner Depression.", heißt es unter anderem in dem Song.

"Sie verstehen nicht, warum ich nachts nicht schlafen kann"

Auch Selena, die im Oktober 2018 einen Zusammenbruch erlitten hatte, findet die passenden Worte: "Aber all meine Freunde, sie wissen nicht, wie das ist. Sie verstehen nicht, warum ich nachts nicht schlafen kann. Und ich dachte, ich könnte etwas nehmen, damit es weggeht. Verdammt, ich wünschte, es wäre so einfach".

Gomez kündigt Song auf Instagram an

Passend dazu postete Gomez ein Foto von sich mit ihrer Freundin. Darunter schrieb sie: "Meine süße Seelenschwester. Julia, du warst ein großer Teil meines Lebens. Du hast mir beigebracht, Mut zu haben, wenn ich Selbstzweifel habe. Dieses Lied liegt mir sehr am Herzen, da ich mich mit Angst auskenne und weiß, dass es vielen meiner Freunde auch so geht. Du bist niemals allein, wenn du dich so fühlst. Diese Botschaft ist dringend nötig und ich hoffe wirklich, es gefällt euch!"

In psychiatrische Klinik eingewiesen

Gomez kämpft schon seit Jahren mit Depressionen. Nach ihrem Zusammenbruch im Oktober ließ sie sich freiwillig in eine psychiatrische Klinik einweisen. Gerüchten zufolge setzte der Sängerin die Hochzeit ihres Ex Justin Bieber mit Model Hailey Baldwin gehörig zu.

Außerdem ging es ihr aufgrund ihrer Autoimmunerkrankung Lupus gesundheitlich schlecht. Die Anzahl ihrer weißen Blutkörperchen soll alarmierend gering gewesen sein. Anfang November verließ Gomez die Klinik.

