Serbischer Sänger erwacht aus Koma und fordert Koks

Bereits am 23. Oktober wurde der serbische Superstar Darko Lazic in einen Unfall verwickelt. Er kam mit seinem BMW von der Straße ab, überschlug sich mehrmals und landete schließlich auf dem Dach. Er wurde schwer verletzt in das nächstgelegene Spital geliefert. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes musste der 27-Jährige ins künstliche Koma versetzt werden. Tagelang kämpfte man um das Leben des Sängers.

Wie es zum Unfall kam, ist nicht ganz klar. Sicher ist aber, dass Lazic nicht angeschnallt war. Zudem hat er 1,3 Promille Alkohol im Blut.

Tochter weiß nicht, was ihrem Papa passiert ist

Nachdem Ärzte den Sänger aus dem Koma geholt hatten, machte sich schnell Erleichterung breit. Sowohl seine Eltern als auch die Ärzte zeigten sich glücklich über den gesundheitlichen Fortschritt von Lazic.

Doch nun kam der Rückschlag: Wie serbische Medien berichten, forderte der 27-Jährige nach seinem Erwachen sofort Kokain. Zudem soll er geschrien haben: "Ich wünschte, ich wäre nie mehr aufgewacht." Dadurch, dass er mit seinem Verhalten andere Patienten belästigte, beschlossen die Ärzte, ihn auf eine andere Abteilung zu verlegen.

Derzeit würde er das Personal vehement bitten, ihn zu entlassen. Laut "Alo" warten auch seine Frau Ana sowie seine vierjährige Tochter Lorena darauf, dass Lazic das Spital verlassen darf. Das Mädchen wisse zudem nicht wirklich, wie es um seinen Vater steht. Es vermisse ihn aber, erklärte ein Bekannter der Familie gegenüber serbischen Medien.

Showbiz-News immer als Erster wissen! Mit den neuen, kostenlosen Push-Nachrichten informieren wir Sie ab sofort direkt auf Ihrem Handy. Sie erhalten Infos zu den wirklich wichtigen Ereignissen aus der Welt der Stars, Musik, Kino und TV. Und so geht's: Laden Sie die gratis die "Heute"-App im iTunes App Store (Apple) oder via Google Play (Android) herunter, und schon profitieren Sie vom Push-Nachrichtendienst!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)