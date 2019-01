Shirin David erobert mit erster Single die Charts

Social-Media-Star Shirin David (4,3 Millionen Follower auf Instagram) kann es kaum glauben: Ihre erste Single "Orbit" stürmt nur wenige Stunden nach Veröffentlichung auf Platz eins der deutschen iTunes-Charts.

Auf Instagram bedankte sich die YouTuberin in einer Story bei ihren Fans: "Ich freue mich so krass, dass es so gut bei euch ankommt. Ich küsse eure Herzen und ich freue mich auf eure Nachrichten."

Die 23-Jährige hatte schon vor Wochen ihren Song in den sozialen Netzwerken promotet. Die beiden "DSDS"-Juroren Pietro Lombardi und Dieter Bohlen unterstützten sie dabei.

"Orbit" ist erst "der Anfang"

Doch schon bald soll es noch mehr von Shirin David zu hören geben. Laut ihrer Instagram-Story ist "Orbit" erst "der Anfang". Die Ex-DSDS-Jurorin will noch dieses Jahr ein ganzes Album herausbringen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)