Slipknot-Clown trauert nach Tod seiner Tochter

"Mit gebrochenem Herzen und von einem Ort des tiefsten Schmerzens muss ich euch darüber informieren, dass meine jüngste Tochter Gabriella gestern gestorben ist", schrieb der 49-jährige Musiker am Sonntag auf Instagram zu einem Foto, auf dem die junge Frau zu sehen ist.

Die Todesursache wird in dem Posting nicht erwähnt. Crahan bittet aber gemeinsam mit seiner Familie um Respekt in der Zeit der Trauer.

Crahans Band Slipknot hat eben erst die Arbeiten am neuen Studioalbum "We Are Not Your Kind" abgeschlossen, das am 9. August erscheinen soll. Ob der Clown seine Mitmusiker in vier Wochen beim Liveauftritt am Nova Rock unterstützen wird, ist noch nicht klar.

(baf)