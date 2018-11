Slipknot geben mit neuem Song voll auf die Fresse

Der neue Song "All Out Life" wurde als Halloween-Geschenk für die Maggots - der Kosename aller Slipknot-Fans - am 31. Oktober veröffentlicht und soll Lust auf das sechste Studioalbum der Band machen. Das wird in absehbarer Zeit in den Läden stehen.

Frontmann Corey Taylor kündigte im Interview mit "Apple's Beats 1" fast schon prophetisch an: "Das Album ist auf dem Weg und es wird eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte von Slipknot. Es ist so gut. Es ist kompliziert, es ist dunkel, es ist schwer, es ist melodisch, es ist heftig, es ist wütend und verdammt roh. Wir werden über eine Menge Dinge sprechen, die die Leute in ihrem Leben brauchen. Es ist irgendwie eine Mischung aus dem ersten Album und 'Iowa'. Ich sage den Leuten immer, dass die Iowa-Kids das gemacht hätten, wenn sie reifer gewesen wären. Einen Schritt weiter".

Damit ist nun fix, dass Slipknot ihren Auftritt am Nova Rock 2019 mit einem neuen Album im Gepäck absolvieren werden. Erst vor wenigen Tagen wurde die Band aus dem US-Bundesstaat Iowa vom Festivalveranstalter als Headliner bekanntgegeben.

Tickets für das Nova Rock 2019 gibt es schon jetzt HIER zu kaufen.

Showbiz-News immer als Erster wissen! Mit den neuen, kostenlosen Push-Nachrichten informieren wir Sie ab sofort direkt auf Ihrem Handy. Sie erhalten Infos zu den wirklich wichtigen Ereignissen aus der Welt der Stars, Musik, Kino und TV. Und so geht's: Laden Sie die gratis die "Heute"-App im iTunes App Store (Apple) oder via Google Play (Android) herunter, und schon profitieren Sie vom Push-Nachrichtendienst!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)