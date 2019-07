Slipknot kommen 2020 für ein Konzert nach Wien

In weniger als einem Monat erscheint mit "We Are Not Your Kind" das neue Album von Slipknot. Vor etwas mehr als einem Monate haben sie als Headliner beim Nova Rock eindrucksvoll bewiesen, dass sie auf der Bühne immer noch alles zerfetzen können.

Jetzt gibt es für die "Maggots", wie die Slipknot-Fans liebevoll genannt werden, den nächsten Grund zur Freude. Nächstes Jahr gibt es erneut die Gelegenheit, sich von Corey Taylor und Co. alle Hits um die Ohren blasen zu lassen.

Auf Instagram hat man eine lange Liste mit Städten veröffentlicht, die im Jahr 2020 in den Genuss eines Slipknot-Konzerts kommen werden. Darunter befindet sich auch Wien. Genaue Daten und Venues will man erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Stadthalle, Gasometer, Ernst-Happel-Stadion, Meta-Stadt? Alles möglich in Wien.

(baf)