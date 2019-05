Vorentscheidung am Donnerstag 13. Mai 2019 05:30; Akt: 12.05.2019 19:39 Print

So startet Paenda in die Song Contest-Woche

Am Dienstag startet der 64. Eurovision Song Contest in Tel Aviv mit dem ersten Halbfinale. Was Österreichs Beitrag, Paenda, und das Publikum in diesem Jahr erwartet.