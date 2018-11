Song Contest - Diese 42 Länder sind am Start

Am Mittwoch hat die European Broadcast Union und Song Contest-Chef Jon Ola Sand das 43 Länder umfassende Teilnehmerfeld für den ESC 2019 bekanntgegeben. "Letztes Jahr hat es Netta gewagt zu träumen und hat damit den Contest in Lisabon gewonnen. Damit hat sie ihn für 2019 nach Israel geholt. Wir freuen uns, dass 42 Länder in Tel Aviv am Start sind und hoffen, dass die teilnehmenden Sender inspiriert sind, den selben Traum zu haben", so Sand in einem offiziellen Statement.



Deutschland wird 2019 zum bereits 63. Mal an einem Song Contest teilnehmen. Damit ist man alleiniger Rekordhalter. Die Niederlande und Schweiz sind jeweils zum 60. Mal mit dabei. Von den 42 Teilnehmern warten 19 Länder immer noch auf ihren ersten Sieg beim ESC.

Über den möglichen heimischen Beitrag, der wie immer vom ORF entsandt wird, ist nach wie vor nichts bekannt.

Cesár Sampson beim ESC 2018

ESC 2018 - Cesár Sampson

(baf)