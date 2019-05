Song Contest: Das sind alle Siegersongs des ESC

"heute.at" hat alle Sieger-Nationen und die dazugehörigen Lieder. Die ganze Liste von 1956 bis 2018.

2018: Israel - Netta - "Toy"



2017: Portugal - Salvador Sobral - "Amar pelos dois"



2016: Ukraine - Jamala - "1944"



2015: Schweden - Mans Zelmerlow - "Heroes"



2014: Österreich - Conchita Wurst - "Rise Like a Phoenix"



2013: Dänemark - Emmelie de Forest - "Only Teardrops"



2012: Schweden - Loreen - "Euphoria"



2011: Aserbaidschan - Ell & Nikki - "Running Scared"



2010: Deutschland - Lena - "Satellite"



2009: Norwegen - Alexander Rybak - "Fairytale"



2008: Russland - Dima Bilan - "Believe"



2007: Serbien - Marija Šerifovic - "Molitva"



2006: Finnland - Lordi - "Hard Rock Hallelujah"



2005: Griechenland - Elena Paparizou - "My Number One"



2004: Ukraine - Ruslana - "Wild Dances"



2003; Türkei - Sertab Erener - "Everyway that I Can"



2002: Lettland - Marie N - "I Wanna"



2001: Estland - Tanel Padar, Dave Benton & 2XL - "Everybody"



2000: Dänemark - Olsen Brothers - "Fly on the Wings of Love"



1999: Schweden - Charlotte Nilsson - "Take Me to Your Heaven"



1998: Israel - Dana International - "Diva"



1997: Großbritannien - Katarina and the Waves - "Love Shine a Light"



1996: Irland - Eimear Quinn - "The Voice"

1995: Norwegen - Secret Garden - "Nocturne"

1994: Irland - P.Harrington & C. McGettigan - "Rock´n´Roll Kids"

1993: Irland - Niamh Kavanagh - "In Your Eyes"

1992: Irland - Linda Martin - "Why Me"

1991: Schweden - Carola - "Fångad av en stormvind"

1990: Italien - Toto Cutugno - "Insieme: 1992"



1989: Jugoslawien - Riva - "Rock Me"

1988: Schweiz - Céline Dion - "Ne Partez Pas Sans Moi"



1987: Irland - Johnny Logan - "Hold Me Now"



1986: Belgien - Sandra Kim - "J´aime La Vie"

1985: Norwegen - Bobbysocks - "La Det Swinge"

1984: Schweden - Herrey´s - "Diggi-loo Diggy-ley"

1983: Luxemburg - Corinne Hermès - "Si La Vie Est Cadeau"

1982: Deutschland - Nicole - "Ein bisschen Frieden"

1981: Großbritannien - Bucks Fizz - "Making Your Mind Up"

1980: Irland - Johnny Logan - "What´s Another Year"

1979: Israel - Milk and Honey - "Hallelujah"

1978: Israel - Izhar Cohen & the Alphabeta - "Abanini"

1977: Frankreich - Marie Myriam - "L´oiseau Et L´enfant"

1976: Großbritannien - Brotherhood of Man - "Save Your Kisses For Me"

1975: Niederlande - Teach-In - "Ding-A-Dong"

1974: Schweden - Abba - "Waterloo"

1973: Luxemburg - Anne-Marie David - "Tu Te Reconnaîtras"

1972: Luxemburg - Vicky Leandros - "Aprés Toi"

1971: Monaco - Sèverine - "Un Banc, Un Abre, Une Rue"

1970: Irland - Dana - "All Kinds Of Everything"

1969: Frankreich - Frida Boccara - "Un Jour, Un Enfant"

1968: Spanien - Massiel - "La, La, La..."Song Contest Lordi

1967: Großbritannien - Sandie Shaw - "Puppet On A String"



1966: Österreich - Udo Jürgens - "Merci, Chérie"



1965: Luxemburg - France Gall - "Pouppée De Cire, Poupée De Son"

1964: Italien - Gigliola Cinquetti - "Non Ho L´ètá"

1963: Dänemark - Grethe & Jørgen Ingmann - "Dansevise"

1962: Frankreich - Isabelle Aubret - "Un Premier Amour"

1961: Luxemburg - Jean-Claude Pascal - "Nous Les Amoureux"

1960: Frankreich - Jacqueline Boyer - "Tom Pillibi"

1959: Niederlande - Teddy Scholten - "Een Beetje"

1958: Frankreich - André Claveau - "Dors Mon Amour"

