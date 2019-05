Wir machen dich ready für den ESC 2019

"Dare to Dream" lautet das Motto des Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv. Nach dem eher unterdurchschnittlichen ersten Halbfinale geht es am Donnerstag mit Halbfinale 2 weiter. 18 Nationen singen ab 21 Uhr um den Einzug ins Finale.

+++ LIVETICKER zu HALBFINALE 2 +++

Dann darf sich endlich auch Österreichs Hoffnung Paenda vor dem Publikum und der Fachjury auf der Bühne des International Convention Center beweisen.

Um dich optimal für die ESC-Qualifikation vorzubereiten, fassen wir die wichtigen Punkte rund um das Musikspektakel in Israel zusammen. Knabbergebäck und Getränke musst du selbst besorgen.

Die Moderatoren

Topmodel Bar Refaeli (33), Moderator Erez Tal (57), TV-Star Assi Azar (39) und Youtuberin Lucy Ayoub (26) sind die Gastgeber in Tel Aviv. Damit hat sich der ausrichtende Fernsehsender Kan für zwei weibliche und zwei männliche Moderatoren entschieden. Vergangenes Jahr führte in Portugal ein Damen-Vierer durch die Liveshows.

Das erste Halbfinale

Welches Land in welchem Halbfinale antritt, wurde bereits am 28. Januar ausgelost. Im ersten Halbfinale traten 17 Nationen an Zypern, Montenegro, Finnland, Polen, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn, Weißrussland, Serbien, Belgien, Georgien, Australien, Island, Estland, Portugal, Griechenland und San Marino. Die zehn "besten" Länder zogen ins Finalee ein.

Das zweite Halbfinale

Für Österreich wird die zweite Qualifikationsrunde am Donnerstag spannend, dann tritt Paenda mit ihrem Song "Limits" auf. Auf die Steirerin wartet allerdings starke Konkurrenz: Armenien, Irland, Moldau, Lettland, Rumänien, Dänemark, Schweden, Kroatien, Malta, Litauen, Russland, Schweiz, Albanien, Norwegen, Niederlande, Nordmazedonien und Aserbaidschan singen ebenfalls um den Einzug ins Finale. Auch hier gilt: Nur die zehn besten Länder kommen weiter.

Die Big Five

Einen garantierten Startplatz im Finale haben die größten Geldgeber der European Broadcasting Union, die den ESC ausrichtet, sowie der Titelverteidiger: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien und das Gastgeberland Israel.

Das Finale

Die große Entscheidung geht am 18. Mai ab 21 Uhr über die Bühne. Insgesamt werden 26 Ländern um den Sieg beim ESC 2019 singen. Als zusätzliche Acts aus Israel treten neben Vorjahressiegerin Netta (26) und Dana International (50) auch Nadav Guedj (50) und Ilanit (71) auf. In einem Video-Sketch wird zudem "Wonder Woman"-Schauspielerin Gal Gadot (34) zu sehen sein. Medienberichten zufolge soll auch Superstar Madonna (60) drei Songs singen.

Die Abstimmungen

Im finalen Voting vergeben zwei Gruppen die (maximal zwölf möglichen) Punkte: eine professionelle Fachjury und das Publikum via Televoting. Für das eigene Land darf man nicht abstimmen. Im Finalee sind übrigens auch alle Nationen stimmberechtigt, die bereits in den Halbfinali ausgeschieden sind.

Wie eine neue Studie von Casumo.com zeigt, hat Großbritannien seit dem ESC-Start 1956 am häufigsten die maximale Punktanzahl von anderen teilnehmenden Ländern erhalten. Österreich liegt in dem Ranking auf Platz 13, gemeinsam mit der Schweiz, Russland und den Niederlanden.

Österreich selbst ist übrigens ein gutes Orakel für den Sieger. Insgesamt lagen wir bei der Vergabe der maximalen Punktzahl und der Wahl des Gewinners in rund einem Drittel (30,4 Prozent) aller Jahrgänge richtig.

Die Übertragung

Beide Halbfinali sowie das große Finale werden von ORF1 ab 21 Uhr ausgestrahlt. Davor und danach bilden Sendungen mit Themenschwerpunkt das Rahmenprogramm.



