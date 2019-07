Das ist der erste Song von "Stranger Things"-Star Joe

Die Debütsingle "Roddy" ist ein feines Stück psychedelischer Pop, wie man ihn von Beatles und Co kennt. Djo ist Joe Keerys neues Musik-Projekt. Bisher kennt man den Sänger hauptsächlich als geläuterter Highschool-Schönling aus "Stranger Things" (Fotos siehe oben).

Umfrage Wie gefällt dir der Song von Joe Keery Super

Naja

Nicht meins

Laut "nme" macht Keery schon länger Musik. Er war Teil der Band Post Animal aus Chicago, verließ sie aber bevor die ihr Debütalbum "When I Think Of You In A Castle" herausbrachten. Bei deren Nummern "Ralphie" und "Dirtpicker" singt er eine der Background-Stimmen.

(lam)