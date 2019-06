Eine Million Stars singen in Taylor Swifts neuem Video

Die US-Nachrichtenseite "CNN" neigt sonst nicht zu Übertreibungen, doch selbst sie titelte "Taylor Swifts 'You Neeed to Calm Down'-Video wird ungefähr eine Million Celebritys enthalten".

Die 29-Jährige hat offenbar Gott und die Welt in ihren Handykontakten und für ihren Anti-Hater-Song "You Need to Calm Down" hat sie sie alle angerufen. Jeder will dabei sein, wenn Taylor dreht.

Viele der Namen sind nur in den USA als Superstars bekannt, doch einige kennt auch bei uns (vor allem) jedes Kind.

Talk-Show-Legende Ellen DeGeneres, "Deadpool" Ryan Reynolds und die Queen aller Drag-Queens RuPaul sind im Ausnahme-Line-up, genau wie Sernea Williams oder .

Mit diesem Video machte Swift Lust auf die Videoveröffentlichung:



Am Freitag überraschte Taylor die Gäste des Stonewall Inn in New York City. Der Ursprung der LGBTQ-Bewegung ist der Nabel der Pride-Bewegung. Taylor kam mit ihrer akustischen Gitarre auf die Bühne, wünschte allen einen schönen Pride-Monat und spielte "Shake it off".

(lam)