Taylor Swift stellt uns "Lover" im August vor

Am Donnerstag verkündete Taylor Swift die frohe Kunde auf all ihren Social-Media-Kanälen. Sie postete das Album-Cover und schrieb folgendes dazu: "Lover, das Album erscheint am 23. August". Natürlich kann man die Nachfolger-Platte von "Reputation" schon jetzt vorbestellen.

Wenige Stunden später legte TayTay noch nach und veröffentlichte den Song "You Need To Calm Down". Die zweite Singleauskoppelung nach dem eher medioren, aber mit extrem farbenprächtig garnierten "ME!" lässt auf ein absolut großartiges Album hoffen.

Eventuell kann man sich außerdem auf ein Duett mit Katy Perry freuen. Nachdem sich die beiden Popstars die letzten Jahre nicht riechen konnten, scheint das Kriegsbeil nun endgültig begraben worden zu sein.

Bevor "Lover" am 23. August das Licht der Welt erblicken wird, sollte man Taylor Swifts Netzaktivitäten genau beobachten. Da kommt sicher noch was nach.



