So sexy zeigt sich Tom in neuem Musikvideo

Seit Freitag ist der neue Song "When It Rains it Pours" von Tokio Hotel erhältlich. Auch das passende Musikvideo wurde zeitgleich auf YouTube veröffentlicht. Und hier spielt nicht etwa Leadsänger Bill Kaulitz die Hauptrolle, sondern sein Bruder Tom, der mit Supermodel Heidi Klum (45) verlobt ist.

Fast die ganzen dreieinhalb Minuten ist nur Tom zu sehen. Der 29-Jährige präsentiert sich darin mit offenen Haaren, im weißen Tanktop und Blue Jeans. In Gedanken versunken spielt er auf seiner Gitarre, im Fokus steht sein durchtrainierter Körper.

Heidi und Fans finden Tom sexy

Sexy findet das nicht nur Heidi, die das Video auf ihrer Insta-Seite promotet – auch die Fans der Band sind begeistert. "Heißer Kerl", heißt es in einem der Kommentare. "Du hast echt ein Glück, Heidi", meint ein anderer Follower.

Tokio Hotel gibt ein Konzert in Wien

Schon in wenigen Wochen geht die Band auf große Tournee. Der erste Gig findet am 28. April in London statt, am 1. Juni machen Bill, Tom & Co in Wien Halt (Tickets gibt es HIER).

