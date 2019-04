Turkmenischer Diktator rappt über sein Pferd

Die ehemalige sowjetische Teilrepublik Turkmenistan in Zentralasien ist eines der autoritärsten Länder der Welt. Seit 2006 ist Präsident Gurbanguly Berdimuhamedow an der Macht. Er stilisiert sich gern als Landesvater und will mit seinen Talenten beeindrucken.

Zum Nationalfeiertag, dem "Tag des Pferdes", am 27. und 28. April hat Berdimuhamedow sein unterdrücktes Volk mit einem selbstgetexteten Rap-Song über sein Fohlen "Rovatsch" ("der Glückliche") beglückt.

Die Musik schrieb sein Enkel Kurimguly, der auch im Video mit dem exzentrischen Großvater beim Musizieren zu sehen ist.



(hos)