Wanda sind mit neuem Song "Ciao Baby" zurück

Großartige Neuigkeiten für Wanda. Die heimischen Routiniers werden in genau drei Monaten ihr neues Album "Ciao" veröffentlichen. 14 Songs befinden sich darauf, die Deluxe-Version wartet sogar mit 5 Bonustracks auf.

Gemeinsam mit dieser Ankündigung ließen die Wiener am Freitagvormittag den Song "Ciao Baby" hören und sehen. Im Video zur Nummer, die von der ersten Note an die typische Wanda-Sprache spricht, sind neben den Bandmitgliedern auch Natalie Ofenböck und der Nino aus Wien zu sehen.

Nachdem alle guten Dinge nunmal drei sind, gibt es neben Single und Albumankündigung auch ein paar Tourtermine, auf die man sich schon jetzt freuen kann.

Am 15. und 16. Mai 2020 werden, vermutlich zwei mal vor ausverkauftem Haus, Hits wie "Columbo", "Bologna" und eben "Ciao Baby" durch die Wiener Stadthalle klingen. Am 9. Mai spielt man in Innsbruck, am 18. Juli in Graz.

Tickets für die Konzerte gibt es ab dem 21. Juni um 10 Uhr HIER. Wer sich schon vorher ein Ticket sichern will, der sollte sich bis zum 17. Juni um 23:59 Uhr unter wanda.universal-music.de das neue Album vorbestellen. Weil nämlich nur dann die Möglichkeit besteht, am exklusiven Ticket Pre-Sale teilzunehmen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)