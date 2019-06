Seit wann liegt Wien denn am Meer?!

Fred Schreiber kennt man vor allem als FM4-Moderator und Erfinder der Kultserie "Sendung ohne Namen". Musikalisch war der gebürtige Münchner bislang vorwiegend im Indie-Rock unterwegs (zwei LPs mit den Falschen Freunden und ein Soloalbum), nun bricht er zu neuen Ufern auf.

Für sein neues Album "More Than Swing" (am 10. Mai erschienen) hat er ein gutes Dutzend Jazzmusiker aus aller Herren Länder eingeladen, um das umzusetzen, was ihm schon seit Jahren im Kopf herumgeschwirrt war: Seine all time favourite Indierockhits neu einzukleiden und in die Anzüge von Swing, Bigband, Latin und Jazz zu stecken. Geholfen beim Umziehen hat dabei vor allem Stefan Thaler, ein Genie am Bass und im Arrangement.

Fred Schreiber

So finden sich auf More Than Swing unter anderem Songs von Franz Ferdinand, White Stripes, Strokes, Dandy Warhols, Raconteurs und Oasis und noch ein paar mehr.

Die einzige Ausnahme bildet die neue Single Wien am Meer, eine selbstgeschriebene Ode an ein fiktives Wien, das am Meer liegt. Wenn wir uns bei diesen Temperaturen auf die Copa Cagrana schleppen, ist das eine wahrlich schöne Vorstellung.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)