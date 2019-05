Wiener Band will auf Ibizagate-Zug aufsteigen

Auch die Band Go! Go! Gorillo nutzen den Hype rund um das Polit-Theater, um ihre Musik besser an Frau und Mann bringen zu können.

Blonde Perücke und Bananen

Übers Wochenende haben sie zu ihrem Song "Taking Care Of Monkey Business" die für Gudenus und Strache belastenden Szenen auf Ibiza in einer Wiener Wohnung nachgestellt. Für ein Budget von gerade einmal 20 Euro, das für die blonde Perücke, einen Lippenstift und ein paar Bananen draufgegangen ist.

Ob man den Auftritt und die musikalische Untermalung dazu jetzt toll findet oder eher nicht, liegt so wie beim politischen Vorbild aus dem echten Leben eh jedem selber überlassen.



(baf)