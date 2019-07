"DJ Ötzi hat 50 Songs von uns auf seinem WhatsApp"

Am Dienstag trat das Duo Zweikanalton, das mit dem Song "Ohne Dich Kann Das Kein Sommer Sein" im Rahmen eines Ö3-Konzerts auf der Summerstage am Wiener Donaukanal. Vor der Show plauderten die beiden Brüder Markus und Thomas Danninger noch über die Dinge, die in den nächsten Wochen und Monaten anstehen.

Erstes Deutschland-Konzert

Ein absolutes Highlight für die zwei steht bereits am 2. August an. Mit einem Auftritt am Soundhorn Festival in Niederhofen gibt es Zweikanalton erstmals live in Deutschland zu sehen. Dort heizen sie im Vorprogramm für ihre Landsmänner Erwin & Edwin ein. Nach ein paar Konzerten über den Sommer geht es im Herbst auf Tour durch Österreich.

Aus dem Duo wird für die Tour dann ein Quintett. "Wir sind dann Fünfkanalton", scherzt Markus über die Live-Unterstützung durch Bass, Schlagzeug und einer zweiten Gitarre.

Die Fans der sympathischen Burschen dürfen sich dann auch auf ein besonderes Zuckerl freuen. Rechtzeitig zur Tour soll nämlich auch eine EP fertigsein, die es dann zu kaufen geben wird. Thomas und Markus sind praktisch ständig am Schreiben neuer Songs und die wollen schließlich veröffentlicht und den Fans präsentiert werden.

Fans von "Vegas & Madrid" begeistert

Ein Album ist ebenfalls angedacht, realisiert wird das allerdings höchstwahrscheinlich erst im kommenden Jahr. Mit der aktuellen Single "Vegas & Madrid" läuft es momentan recht gut. Auf YouTube haben schon mehr als 150.000 Leute das geniale Video, in dem Thomas und Markus einigen ihrer Fans Wünsche erfüllen, gesehen.

Auf Facebook gab es dazu einen Aufruf, ein paar Glückliche wurden auserwählt, die dann etwa zum Fallschirmspringen oder zum Rennfahren auf den Red Bull Ring geschickt wurden. Die Aktion kam so gut an, dass sich bis heute Fans melden, ob die Jungs nicht in Zukunft wieder einmal so etwas umsetzten wollen.

DJ Ötzi als Mentor

Einer ihrer größten Fans ist übrigens DJ Ötzi. Der Superstar, der Zweikanalton ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat, steht in ständigen Kontakt mit den beiden. Wenn sie ein Demo für einen neuen Song aufgenommen haben, wird der per WhatsApp an den Schlagersänger geschickt. Danach gibt es Feedback und Input von DJ Ötzi. "Gerry hat sicher 50 Songs von uns in seinem WhatsApp", erzählt Markus stolz. Der ältere der beiden Musiker aus Linz ist so ganz nebenbei auch noch für die Social Media-Betreuung der Kanäle von Gerry Friedle zuständig.

Wer Zweikanalton live sehen will, der hat in Wien am 1. September beim Nivea-Familienfest und am 7.11. im "Local" die Möglichkeit dazu. Alle weiteren Tourdaten finden sich auf der bandeignene Homepage.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: