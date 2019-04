Der neue Trailer zur "Karate Kid"-Serie ist da

"Strike first. Strike hard. No mercy", lautet das Motto im Cobra-Kai-Dojo, in dem Johnny Lawrence (William Zabka), vor über 30 Jahren der Bösewicht in "Karate Kid", mit jungen Kampfsport-Begeisterten trainiert.

Seine fiesen Tage hat Johnny jedoch hinter sich – bis sein alter Sensai John Kreese (Martin Kove) auf der Bildfläche erscheint, und ein neuer Wind durch das Cobra Kai fegt.

Johnnys alter Gegner Daniel LaRusso (Ralph Macchio) hält nichts von diesen neuen Trainingsmethoden. Er eröffnet sein eigenes Dojo, benannt nach dem verstorbenen Karate-Meister Mr. Miyagi. Zwischen den beiden Schulen entbrennt schnell eine gefährliche Rivalität.

Die zweite Staffel von "Cobra Kai" ist ab 24. April auf "YouTube Originals" verfügbar.

Karate Kid nach 30 Jahren

