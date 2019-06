"Fear the Walking Dead" – Start für Staffel 5

Der kleine Bruder von "The Walking Dead" hat sich für viele Fans mittlerweile zur besseren Zombie-Serie gemausert, vielleicht auch deshalb, weil das Spin-off noch beklemmender die Schicksale der Protagonisten nach der Zombie-Apokalypse erzählt.

Nachdem es in der Mutterserie in der letzten Staffel einen massiven Zeitsprung gab, werden Crossover jetzt fast unmöglich, dafür stößt der geläuterte Bösewicht Dwight von "TWD" nun permanent zu "Fear the Walking Dead" dazu. Nach Morgan (Lenny James) ist er bereits der zweite Überläufer.

Achtung Spoiler!

Nach dem Serientod der Hauptfigur Madison (Kim Dickens) übernimmt nun ihre Tochter Alicia die Führung der Gruppe Überlebender. Neben neuen untoten und lebendigen Feinden kommt es auch zu einem unerwarteten Wiedersehen. Ab jetzt läuft wöchentlich eine neue Folge von "FTWD" auf Amazon Prime.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)