"Game of Thrones": Die verrückten Wettangebote

Längst wird nicht mehr nur auf Sportresultate gewettet. Der Name des nächsten royalen Babys? Die Veröffentlichung des neuen "Star Wars"-Trailers? Die wahrscheinlichste Promi-Scheidung? Alles ist möglich – so auch das Schicksal von Westeros in der Serie "Game of Thrones".

WARNUNG: Wer bei der HBO-Serie nicht auf dem neuesten Stand ist, sollte sich nicht durch die obrige Bildstrecke klicken! "Variety" hat die abstrusesten Wetten zusammengefasst, die man bei Buchmachern in der Zocker-Metropole Las Vegas abschließen kann. Wir stellen Ihnen einige davon vor (siehe oben).

Problematisch wird das Ganze natürlich, wenn eine Folge versehentlich schon zu früh veröffentlicht wird. Die zweite Episode der finalen Staffel war beispielsweise schon vor der Ausstrahlung auf HBO auf Amazon (im deutschsprachigen Raum) verfügbar. Ein Versehen, denn dort hätte sie erst 24 Stunden nach der TV-Premiere zu sehen sein dürfen.

Game of Thrones Funfacts





(lfd)