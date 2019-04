Ott streitet mit "Let's Dance"-Juror, fliegt raus

Am Freitag flog bei "Dancing Stars" Virginia Ernst mit ihrer weiblichen Tanzpartnerin raus. Bei "Let's Dance" war beim ersten rein weiblichen Paar ebenfalls Schluss. Auf ORF interessierte der Rauswurf kaum jemand, weil Karina Sarkissova und Stefan Petzner (diesmal unabhängig voneinander) wieder allen anderen die Show stahlen.

Umfrage Finden Sie es in Ordnung, bei einer Tanzshow zu sagen, dass niemand anrufen soll? Ja, wenn man nicht mehr will, macht es sowieso keinen Sinn.

Nein, man muss ja nicht mitmachen. Wer sich dafür entscheidet, sollte die Zähne zusammenbeißen und Gas geben.

Haben die Leute keine anderen Probleme?

Kerstin Ott wurde schlechter und schlechter ...

Bei RTL war die Ausgeschiedene Kerstin Ott der Höhepunkt der Show – Tränen und Streit mit einem Juror inklusive. Sängerin und DJane Kerstin Ott rutschte seit Showbeginn immer mehr und mehr in der Gunst der Juroren ab. Von Woche zu Woche wurde sie schlechter bewertet. Was bei uns Balazs Ekker und davor Hannes Nedbal machte, ist in Deutschland Joachim Llambi. Der Bösewicht der Jury ließ an der 37-jährigen Ott kein gutes Haar.

... flog trotzdem nicht raus

Vor Ostern erwarteten die Zuschauer, dass für Ott Schluss ist. Stattdessen wurde überraschenderweise Favorit Thomas Rath rausgeworfen.

Juror wirft ihr vor, faul zu sein

In der Sendung am Freitag verriet Ott, dass es sie überhaupt nicht gestört hätte, wenn sie sich verabschieden hätte dürfen. Am liebsten würde sie ihren Zuschauern sagen, sie sollen für sie nicht mehr anrufen, gestand sie. Das trieb Juror Llambi den Blutdruck in die Höhe. Nach ihrem Salsa zerlegte der Juror sie, warf ihr vor, nicht alles zu geben, also indirekt Faulheit.

Streit mit dem Juror

Die Tänzerin fiel dem Juror ins Wort, beharrte darauf, alles zu geben. "Wir beide müssen eigentlich mal einen trinken, damit wir uns verstehen, Punkt. Einen Punkt, Herr Llambi, danke." Ganz so leicht nahm sie die Kritik jedoch nicht. Ihre Tanzpartnerin brach in Tränen aus.

Otts Verhalten empfinden die Zuschauer als respektlos. Die Rechnung dafür bekommt sie auf Twitter präsentiert:





Alle Infos zu "Let's Dance" bei RTL.de

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)