Diese Person wird bei 'Modern Family' schwanger

erst kürzlich ist DeDe Pritchett (Shelley Long) gestorben. Kaum haben sich die Fans von ihrem Tod erholt, ist schon ein Baby im Anmarsch.

In der Folge, die am Mittwoch in den USA erstausgestrahlt wurde, erwartet die jüngere Generation eine riesige Überraschung.

Alles beginnt mit einem Unfall im Autodrom. Haley (Sarah Hyland) und Dylan (Reid Ewing) wollen sich beweisen, dass sie erwachsen sind. Und wie tut man das? Man macht es sich am Kirtag aus. Lange geht das nicht gut. Hayley schminkt sich im Autodrom, Dylan rammt sie und das Unfallopfer schiebt sich prompt ihren Lippenstift in die Nase.

Haley landet im Spital. Dort werden auch Routineuntersuchungen vorgenommen. Die Doktoren diagnostizieren einen baldigen Besuch des Storchs.

Serienende mit Staffel 10 möglich

Noch ist unsicher ob "Modern Family" eine 11. Staffel bekommen wird. Zur Zeit läuft die mehrfach ausgezeichnete Erfolgsserie auf ABC, in Österreich sind die ersten Staffeln über Netflix anschaubar.

