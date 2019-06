"Nur mit Dir": Settele gibt den Schlagergott

Unter dem Motto "Schlager, Glück & heile Welt" watet Settele heute (20.15 Uhr, ORF 1) mehr als nur knöcheltief im (seichten?) Tümpel musikalischer Glückseligkeit, am Ende der "Dok 1"-Sendung will sich der TV-Profi in einen waschechten Schlagergott verwandelt haben.

Umfrage Mögen Sie Schlager? Welch widerwärtige Erfindung!

Eher nicht.

Es gibt keine bessere Musik!

Ab und zu ganz amüsant.

Potentieller Superhit

Song, Studio, Styling und Auftritt inklusive – höchste Zeit also für die kleine Schlager-Kunde vom großen Guru. "Man darf die Leichtigkeit in der Melodie nie verlieren und im Text nicht viel experimentieren", weiß Nik P. ("Ein Stern, der deinen Namen trägt") – und kriegt den Zuschlag, für Setteles potenziellen Superhit zur Feder zu greifen.

Zwei gereimte Strophen und ein Refrain, also, unbedingt auf Deutsch, am besten über Liebe oder Heimat – und fertig ist der Geldschei**er? Nein, leider, ganz so einfach wird’s wohl nicht.

Als Warm-up trällert Settele ein verhaltenes "Happy Birthday", danach durchläuft er alle Stationen der Schlager-Maschinerie (inklusive Coaching). Am Ende performt der Rising Star "Nur mit Dir" vor Hunderten Fans auf der Open-Air-Bühne. Letzte Worte, bevor das Licht angeht: "Eine äußerst unangenehme Erfahrung!"

Dok 1: Schlager, Glück und heile Welt - Settele muss auf die Bühne

