"Per Anhalter durch die Galaxis" wird zur Serie

Der Reiseführer mit dem Aufdruck "No Panic" und der dazugehörige Weltraumreisende mit eingestecktem Handtuch kommen ins TV.

Disney produzierte 2005 den Kinofilm mit Martin Freeman, Sam Rockwell, Mos Def und Zzey Deschanel. Seitdem gehören die Rechte dem Mauskonzern. Nachdem sie sich nun auch beim Streaming-Unternehmen Hulu eingekauft haben, wird dort auch die Serie laufen.

Das wissen wir bereits über die Serie

Das Drehbuch sollen Carlton Cuse und Jason Fuchs schreiben. Cuse war ausführender Produzent bei "Tom Clancy's Jack Ryan" und "Lost". Fuchs schrieb schon bei "Wonder Woman" mit.



Von 1978 für die Ewigkeit

"The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" begann 1978 als Radio-Hörspiel auf BBC4. Später wurde Douglas Adams Kult-Stoff als Buchreihe, Theatershow, Comicreihe, Computerspiele, TV-Serie und 2005 als Kinofilm (siehe Trailer oben) adaptiert.

Heute ist das Buch in mehr als 30 Sprachen übersetzt, die deutsche Version heißt "Per Anhalter durch die Galaxis". Das Buch wird weltwelt von Science-Fiction-Fans und Nerds verehrt.

