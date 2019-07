"Steh' auf große Brüste": 6 Typen fürs Trash-TV

Das RTL-Trash-TV treibt neue Blüten im "Paradise Hotel" ab 6. August um 22.15 Uhr.

Die sechs ""liebes- und geldhungrigen" (kein Witz, so bezeichnet RTL die Kandidatinnen selbst) Frauen für das neue Kuppelformat hat der Sender schon vorgestellt (siehe Fotoshow ganz unten).

Jeder Topf muss seinen Deckel finden, denn wer Single bleibt, fliegt raus.

RTL verrät jetzt auch, welche Traum-Typen zur Auswahl stehen. Mit Aaron ist auch ein Österreicher dabei, die Mischung ist aber bunt. Nicht jeder, der zur Auswahl steht ist auch ein Volltreffer. Jeden kann man sich gut anschauen, aber zuhören sollte man einigen nicht.

Der eine will nur Latinas, der andere steht auf dicke T...., äh, große Brüste.

Wer von den Beziehungswilligen was will, findest du oben in der Fotoshow.

Paradise Hotel - Die Kandidatinnen

(lam)