"Wonder Woman"-Schurke wird "Star Wars"-Held

Als Womanizer mit dem Schnauzer ist er den "Narcos"-Fans bekannt, als Rote Viper kennen ihn die "Game of Thrones"-Anhänger; nun steht Pedro Pascal kurz davor, für den nächsten Serienhit zu unterzeichnen... bevor er in "Wonder Woman 1984" als Bösewicht in Erscheinung tritt.

"The Hollywood Reporter" zufolge soll der gebürtige Chilene die Hauptrolle von "The Mandalorian" übernehmen, dem neuen Live-Action-Format aus dem "Star Wars"-Universum. Das Filmmagazin beruft sich dabei auf anonyme Insider-Quellen. Über die weitere Besetzung gibt es bisher keine Informationen.

Streaming Star Wars

"The Mandalorian" ist die Flaggschiff-Serie des geplanten Streaming-Diensts von Disney, der im kommenden Jahr starten soll. Knapp 100 Millionen Dollar investiert der Produktionsgigant in das Projekt, angesagte Stars wie Pedro Pascal kann man sich also leisten.

Die Serie dreht sich um die Abenteuer eines Kriegers, der vom selben Planeten stammt wie der beliebte "Krieg der Sterne"-Söldner Boba Fett (und eine ähnliche Rüstung trägt). Die Handlung spielt zwischen "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" und "Das Erwachen der Macht". Jon Favreau (Regie bei "The Jungle Book" und "Iron Man") produziert "The Mandalorian".

Showbiz-News immer als Erster wissen! Mit den neuen, kostenlosen Push-Nachrichten informieren wir Sie ab sofort direkt auf Ihrem Handy. Sie erhalten Infos zu den wirklich wichtigen Ereignissen aus der Welt der Stars, Musik, Kino und TV. Und so geht's: Laden Sie die gratis die "Heute"-App im iTunes App Store (Apple) oder via Google Play (Android) herunter, und schon profitieren Sie vom Push-Nachrichtendienst!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)