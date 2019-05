1. Song-Contest-Semiﬁnale nimmt uns in die Arme

Noch bevor am Dienstag um 21 Uhr in Tel Aviv und auf ORF 1 das erste Semifinale des ESC über die Bühne geht, stimmt Andi Knoll auf den hoffentlich vergnüglichen Abend ein.

Umfrage Interessiert Sie der Eurovision Song Contest? KLAR! Schaue jedes Jahr

Nein, interessiert mich Null

Habe ihn mir noch nie angeschaut

Geht so... wenn es sonst nichts spielt, kann man sich das schon anschauen

Ich schaue nur, weil meine Freunde ihn sehen wollen

Was ist der Eurovision Song Contest überhaupt?

Im ersten Teil von "Mr. Song Contest proudly presents" stellt der Ö3-Moderator die spannendsten, besten und schrägsten Kandidaten der Show am Dienstag vor.

Schmunzeln garantiert

Im ersten Halbfinale treten 17 Länder an, von denen die besten 10 ins Finale am Samstag kommen. Insgesamt gelten die Beiträge von Montag als sehr viel weniger chancenreich für den gesamten ESC-Sieg als die Teilnehmer des zweiten Halbfinales am Donnerstag.

Das ist aber ein purer Zufall, denn wer in welchem Halbfinale antritt, wurde bereits im Jänner ausgelost, lange bevor die Songs feststanden.

Und auch wenn es laut Wettquoten und Experten unwahrscheinlich ist, dass wir am Dienstag schon den ESC-Sieger sehen werden, so werden die Beiträge von San Marino, Portugal, Polen oder Australien zumindest ordentlich für Schmunzeln sorgen. "Mr. Song Contest" Andi Knoll wird als Kommentator möglicherweise dafür sorgen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)