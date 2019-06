30 Nackt-Statisten für ARD-Serie gesucht

Lust auf eine Statistenrolle? Vielleicht auch nackt? Dann sollten Sie sich möglicherweise beim ARD bewerben.

120 Euro Gage

Der deutsche Sender ist nämlich aktuell auf der Suche nach 30 Statisten, die sich nackt zeigen wollen. In der online veröffentlichten Stellenausschreibung heißt es: "Für die ARD Reihe 'Praxis mit Meerblick' suchen wir 30 Komparsen (m/w/d) als FKK Strand Besucher." Gedreht wird am 18. Juni in der deutschen Gemeinde Altkirchen auf Rügen. Als Gage gibt es 120 Euro.

Über 100 Interessenten haben sich bereits beworben

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, haben sich schon zahlreiche Interessenten gemeldet: "Es gibt schon über 100 Bewerbungen auf die 30 Plätze. Auch viele aus südlichen Bundesländern, die den langen Weg nach Rügen gerne auf sich nehmen."

Seit 2017 wird die Serie "Praxis mit Meerblick" bei ARD ausgestrahlt. Erzählt wird die Geschichte einer Frau namens Nora Kaminski, die in Rügen als Ärztin zu arbeiten beginnt.

