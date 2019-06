ATV zeigt "Ausnahme-Zustand in Lignano"

Pfingstwochenende heißt Partywochenende in Lignano! So ist ATV auch heuer wieder hautnah mit der Kamera dabei. Tausende Jugendliche verwandeln den sonst so ruhigen Badeort in eine riesen Party.

Für die Salzburger Katja und Maxi ist es die erste Reise. Zur Seite steht ihnen Andal alias "König von Lignano". Mit XL-Zahnbürste, Blümchenhut als Sonnenschutz und Konfetti-Kanone ausgestattet, geht es für ihn, Katja und Maxi mit dem Partybus von Salzburg nach Lignano Sabbiadoro. Welche Abenteuer dort auf sie warten, das seht ihr am Donnerstag um 20.15 Uhr auf ATV!

(zdz)