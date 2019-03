ATV-Sendung zeigt neuen Aufnahmetest der Polizei

Vollen Körpereinsatz sieht man am Samstag bei "Einsatz Live" auf ATV: Der Privatsender hat das kürzlich überarbeitete Aufnahmeverfahren der Polizei begleitet. Dabei wird innerhalb von zwei Testtagen festgestellt, welcher Bewerber für den Polizistenberuf geeignet ist. Die Anwärter müssen sich dazu sowohl psychologischen, als auch körperlichen Tests unterziehen.

Außerdem wird gezeigt, wie Polizisten im niederösterreichischen Haag bei Kontrollen einen überladenen Schwertransporter aus dem Verkehr ziehen und wie die Wiener Berufsrettung zwei abgestürzte Personen an einer Baustelle in Wien-Favoriten versorgt. Ab 21.15 Uhr ist ein Einsatzteam des Christophorus 7 in "Die Flugretter" zu sehen, wie es zu einem bewusstlosen Mann gerufen wird.

(cty)