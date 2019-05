Actionreiche Probe für das "Dancing Stars"-Finale

Am 10. Mai ist es soweit: Ein letztes Mal wagen sich die "Dancing Stars" aufs Parkett, um ihr Bewegungstalent unter Beweis zu stellen, die Jury zu beeindrucken und die Zuschauer von ihrem Anspruch auf den Titel zu überzeugen. Wir tickern das Finale ab 20 Uhr LIVE.

Die letzte Hürde

Nur noch drei Paare sind im Rennen: Schauspieler Michael "Schotti" Schottenberg tritt mit Profitänzerin Conny Kreuter an, Boxerin Nicole Wesner geht mit Dimitar Stefanin auf Tuchfühlung und der ehemalige Skistar Lizz Görgl stellt sich mit Thomas Kraml der letzten Herausforderung.

Zunächst muss jedes Paar einen Pflichttanz (Quickstepp, Samba, Jive) und einen Contemporary (modernen Ausdruckstanz) präsentieren. Jene beiden Paare, die die meisten Punkte und Votes von Jury und Publikum bekommen, betreten mit ihrem Showtanz nochmals das Parkett. Hier gibt die Jury keine Kommentare oder Bewertungen ab. Die Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden alleine.

Dancing Stars 2019 - Die Paare

Die Tänze des Final-Trios

Quickstep

Lizz Görgl und Thomas Kraml tanzen zu "Part-Time Lover" (Stevie Wonder, 1985)

Samba

Nicole Wesner und Dimitar Stefanin tanzen zu "Mas Que Nada" (Jorge Ben, 1963)

Jive

Michael Schottenberg und Conny Kreuter tanzen zu "Don't Stop Me Now" (Queen, 1978)

Contemporary

Lizz Görgl und Thomas Kraml tanzen zu "Dusk Till Dawn" (Zayn feat. Sia, 2017)

Nicole Wesner und Dimitar Stefanin tanzen zu "Slip" (Elliot Moss, 2013)

Michael Schottenberg und Conny Kreuter tanzen zu "Way Down We Go" (Kaleo, 2015)

Showtanz

Lizz Görgl und Thomas Kraml tanzen zu "Grease" ("Summer Nights", "You're the One That I Want", "Greased Lightnin'")

Nicole Wesner und Dimitar Stefanin tanzen zu "Moulin Rouge" ("Lady Marmalade", "El Tango de Roxanne", "Diamond's are a Girl's Best Friend")

Michael Schottenberg und Conny Kreuter tanzen zu "Rocky Horror Picture Show" ("Over at the Frankenstein Place", "Time Warp", "Sweet Transvestite")

Eine kleine Party...

Aber nicht nur die Promis kommen beim "Dancing Stars"-Finale ins Schwitzen. Abseits der Bewerbs-Tänze stehen auch Showeinlagen auf dem Programm. Bei den Proben wurde frei nach dem Motto "A Little Party Never Killed Nobody" eine Ensemblenummer einstudiert. Einen Vorgeschmack darauf bekommen Sie in unserem Video (siehe oben).

