Student segelt Richtung Herz von Gina-Lisa

Die Nackt-Kandidaten trafen im Staffelauftakt auf einer Segeljacht wie Gott sie schuf aufeinander. Nachdem die rauhe See einer Landratte so zugesetzt hatte, dass sie schon bevor es richtig losging wieder von Bord gespühlt wurde, konnte es mit dem mediterranen Funkensprühen losgehen.

Und da tat sich vor allem ein Paar besonders hervor. Der 28-jährige Student Martin versuchte gleich, bei Gina-Lisa Lohfink anzudocken. "Ich habe ja gesagt, dass ich nicht so auf Plastisches stehe. Aber ich finde es ganz okay bei ihr, würde ich sagen. Es ist ja jetzt nicht so viel gemacht", sagte er, offenbar etwas von seinen Gefühlen geblendet, nach einem romantischen Dinner-Date am Traumstrand.

Zurück auf der Jacht spricht er unverblühmt die sozialen Unterschiede an: "Wir leben eigentlich ja in völlig verschiedenen Welten. Ich als Student in meiner WG-Bude und du bist immer viel unterwegs und hast mit ganz anderen Leuten zu tun". Und schiebt dann gleich eine Einladung hinterher: "Wenn du magst, kann man sich ja mal, wenn wir hier runter sind, abends treffen, was essen, quatschen und einfach gucken, wo die Reise hingeht".

Gina-Lisa scheint von dem jungen Mann äußerst angetan zu sein und sagt nur: "Das fände ich schön".

