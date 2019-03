Aktenzeichen XY-Sprecher Michael Brennicke ist tot

Die deutsche Synchronlandschaft verliert eine ihrer markantesten Stimmen: Michael Brennicke, Sprecher der Fahndungssendung "Aktenzeichen XY" ist am Montag (25.3.) überraschend verstorben, wie die "Bild"-Zeitung berichtet.

Stimme von Dustin Hoffman

Der 69-Jährige war nicht nur Sprecher für Fernsehbeiträge, sondern auch als Synchronsprecher und Schauspieler aktiv. So lieh er unter anderem Hollywoodstar Dustin Hoffman und Chevy Chase seine Stimme.

Securitel-Geschäftsführer Martin Groß meinte gegenüber "Bild": "Seine Stimme war einzigartig und hat die Filme unserer Sendung geprägt. Wir verlieren mit ihm einen herausragenden Sprecher und einen wunderbaren Kollegen. Unser ganzes Beileid gilt seiner Familie." Die Todesursache ist nicht bekannt.

Ein Nachfolger wurde bereits gefunden

Zuletzt war der Münchner vergangenen Mittwochabend in einer neuen Folge von "Aktenzeichen XY" im ZDF zu hören. Sein Tod wurde aber nicht erwähnt. In Zukunft werden die Zuschauer Hansi Jochmanns Stimme in der Sendung hören.

(LM)