Alf-Papa "Willie Tanner" Max Wright ist tot

Die ganze Welt kennt Max Wright als Alfs "Papa" Willie Tanner. Er selbst konnte sich mit seinem Erfolg nie abfinden, denn er zerstörte sein Leben. Der erfolgreiche Schauspieler war nach der beliebten Nachmittagsserie (lief bei uns von 1986 bis 1990) drogen- und alkohlabhängig.

Laut "TMZ" starb Wright in seinem Haus in Hermosa Beach in Kalifornien. Wright war 20 Jahre lang schwer krank. Er litt unter Lymphdrüsen- und Hautkrebs.

Sein Tod kam nur zwei Jahre nach dem seiner Frau Linda. Sie starb an Brustkrebs. Das Paar war 50 Jahre verheiratet und hatte zwei Kinder.

Max Wright war bisexuell, die Ehe ging trotzdem nicht in die Brüche. Allerdings dürften die beiden gegen Ende mehr eine freundschaftliche als eine Liebesbeziehung gehabt haben.

Die "Bild" glaubt zu wissen, dass Wright zuletzt mit einem deutschen Krankenpfleger zusammen war.

