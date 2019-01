Der Kampf der Götter geht in die nächste Runde

Die vergessenen Gottheiten erheben sich und die turbulente Reise für Mr. Wednesday (Ian McShane), Shadow Moon (Ricky Whittle) und ihre Verbündeten beginnt von Neuem. Die zweite Staffel des Prime Originals American Gods feiert am 11. März exklusive Premiere bei Prime Video.



In der zweiten Staffel scheint die Krise unausweichlich, denn die Schicksale der Menschheit und der Götter drohen zu kollidieren. Während Mr. World seine Rache für den Angriff am Ende der ersten Staffel plant, versucht Mr. Wednesday weiterhin, die alten Gottheiten mit Shadow Moon, Laura (Emily Browning) und Mad Sweeney (Pablo Schreiber) im Schlepptau vom Krieg zu überzeugen.

Die Situation der alten und neuen Götter spitzt sich zu

Doch die Dinge laufen nicht wie geplant. Nach einem fatalen Aufeinandertreffen im "House on the Rock" sind sowohl die alten als auch die neuen Götter und alle, die ihren Weg kreuzen, in ganz Amerika auf Mission – und alle sind in Richtung Kairo, Illinois unterwegs. Shadow beginnt, die Welt der Götter zu verstehen und versucht, sich seinen Platz als Gläubiger darin zu sichern, um zu überleben. Doch die Veränderungen fordern Opfer...

Neue Cast-Zugänge

Neu dabei sind Kahyun Kim als New Media, Dean Winters (John Wick) als Mr. Town und Devery Jacobs (Cardinal) als Sam Black Crow.

American Gods - Staffel 1

Basierend auf dem Bestseller von Neil Gaiman erzählt die Drama-Serie von einem Machtkampf der Gottheiten: Die traditionellen Götter aus verschiedenen Mythologien verlieren immer mehr Anhänger an einen neuen Pantheon von Göttern, deren Verhalten die Liebe der modernen Gesellschaft zu Geld, Technologie, Medien, Prominenz und Drogen reflektiert.

(LM)