"American Horror Story" verspricht Slasher-Vibes

Serienmacher Ryan Murphy persönlich hat den kurzen, angsteinflößenden Teaser auf seinen Social-Media-Kanälen geteilt.

Zum Song "Six Feet Under" von Popstar Billie Eilish sieht man in dem Clip eine junge Frau, die von einem Killer mit einem Küchenmesser durch einen dunklen Wald bis zu einem Haus verfolgt wird. Am Ende sticht der Unbekannte des Messer durch die geschlossene Tür. Dann wird der Titel der Staffel verraten - "1984".

Fans sind nach Ausstrahlung des Teasers aus dem Häuschen und hoffen auf eine Staffel, die sich endlich dem Slasher-Genre widmet. Denn das ist bei "American Horror Story" bislang zu kurz gekommen.

Die neunte Staffel wird im Herst 2019 anlaufen. Mit Evan Peters hat einer der Hauptdarsteller der ersten acht Staffeln vor Kurzem bekanntgegeben, diesmal nicht mehr mit an Bord zu sein.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)