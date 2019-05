Arnold Schwarzenegger wird wieder Kindergärtner

Vor Jahren, so Schwarzenegger in einem Interview mit dem "Hollywood Reporter", fragte ihn Stan Lee, was sein größter Wunsch als Schauspieler sei. "Natürlich mehr 'Conan'- und 'Terminator'-Filme machen zu können", war die schnelle Antwort, zu der folgender Zusatz kam. "Der eine Film, von dem es eine fantastische Fortsetzung geben könnte, wäre 'Der Kindergarten Cop'".

Idee basiert auf Kindergarten Cop

Laut dem 71-jährigen Hollywood-Star schien die vor einem halben Jahr verstorbene Marvel-Legende von der Idee begeistert gewesen zu sein. Wenig später wandte sich Lee mit einem Anruf an Schwarzenegger. Seine Idee war, eine Animationsserie zu machen, die auf der Idee von "Der Kindergarten Cop" basiert. Als kleiner Twist würde es sich bei dem Pädagogen um einen ehemaligen Superhelden handeln, der sich um kleine Nachwuchs-Superhelden kümmern muss.

Obwohl Stan Lee letzten November verstarb, lebte das Projekt weiter und nimmt nun konkrete Formen an. Die Serie dreht sich um Arnold Armstrong (Schwarzenegger), einen ehemaligen Fitnesstrainer, der als Superheld Captain Courage gegen Verbrecher kämpfte. Um seinen letzten Kampf gegen den Erzfeind Dr. Superior gewinnen zu können, musste er seine Superkräfte aufgeben.

Nun darf er sich als Kindergärtner um kleine Superhelden kümmern. "Ich muss ihnen alles beibringen. Sie über Gesundheit und Fitness unterrichten. Ihnen beibringen, integrativ zu sein und

keine Bullies zu werden. Wie man sich selber Ziele setzt. Wie sie ihre Kräfte für gute Zwecke nutzen können", erklärt Schwarzenegger weiter.

Lee hat die Serie noch vor seinem Tod konzipiert, geschrieben wird sie von "Deadpool"-Schöpfer Fabian Nicieza. Die Produktion übernehmen "Genius Brand", Stan Lee's "POW Entertainment" und Schwarzeneggers "Oak Production". Ein Releasedate gibt es allerdings noch nicht.



