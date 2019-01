Küsserkönig Daniel disst knutschfaulen Andrej

Schon drei Singelfrauen haben sich von Bachelor 2019 Andrej Mangold verabschiedet und suchen ihr Liebesglück woanders. Alt-Bachelor Daniel Völz glaubt zu wissen, woran das liegt. Er wirft seinem Nachfolger vor, knutschfaul zu sein. "Es muss wirklich was nicht stimmen, wenn Mädels heimgehen!", disst er den neuen Rosenkavalier in der "Bild".

Umfrage Welcher Bachelor ist Ihnen lieber? Daniel Völz

Andrej Mangold

"Mittlerweile verbringt Andrej seit drei Wochen Zeit mit den Mädels. Wenn bis dahin dieser Wille nicht gekommen ist, dass man eine gerne mal küssen will, kann ich das nicht verstehen", erklärt der einstige 'Promi Big Brother'-Kandidat. Er selber sei da deutlich weniger scheu gewesen: "Ich erfasse ziemlich schnell, ob ich interessiert bin. Wenn ich sehen will, wie es sich weiterentwickelt, gehört ein Kuss dazu. Andrej ist noch nicht an diesem Punkt angekommen."

So voll braucht Daniel den Mund aber eigentlich nicht zu nehmen. Ihm liefen 2018 zwei Frauen davon.

Bachelor 2018 Daniel Völz

Bachelor 2018 - Daniel Völz





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)