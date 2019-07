Zwei Österreicher wollen die "Bachelorette" erobern

Mit dem 35-jährigen Salzburger Daniel und Florian (24) aus Kärnten befinden sich unter den zwanzig Kandidaten, die ab dem 17. Juli um die Gunst von "Bachelorette" Gerda Lewis rittern in der aktuellen Staffel zwei Österreicher.

Florian (24) Bürokaufmann aus Kärnten



Bürokaufmann gelernt, als Vertreter gearbeitet, jetzt Mentaltrainer, Fußballcoach und Model - Florian ist nicht nur ein echter Hingucker, sondern auch ein Allrounder. Der smarte 24-Jährige hat in seinen jungen Jahren schon viel von der Welt gesehen, besonders die USA haben es dem ansonsten heimatverbundenen Österreicher angetan. Dort unterstützt er auch regelmäßig einen Freund in dessen Fußballakademie: Mehrmals im Jahr fliegt Florian, der selbst schon als Drittligist in Österreich gespielt hat, für ein paar Monate nach Miami und bringt 10-jährigen Kindern das Fußballspielen bei. Auf dem Platz gibt er bis heute Vollgas und sein Kampfgeist lässt erst nach, wenn der Schiedsrichter abpfeift.

Nach einer langjährigen Beziehung ist Florian seit 2 Jahren Single. Neben Ehrlichkeit und Loyalität legt er in einer Partnerschaft Wert auf gemeinsame Unternehmungen sowie sportliche Aktivitäten wie Fitness oder Skifahren in seinem Heimatland Österreich. Er liebt neue Herausforderungen und ist sehr ehrgeizig. Ob er auch bei der Bachelorette so viel Ausdauer zeigt und die letzte Rose ergattert?

Daniel (35) Gleitschirm- und Drohnenpilot aus Saalfelden/Salzburg



Paragliding, (Modell-)Fliegen, Kitesurfen - in Daniels Leben dreht sich alles um das Element Luft, nicht nur privat: Als Inhaber einer Drohnenfirma verdient der 35-Jährige sein Geld mit Luftfotografie und Videoproduktionen, mit seiner Gleitschirmfirma ermöglicht er seinen Passagieren einen unvergesslichen Blick auf die alpine Landschaft. Daniel sagt: "Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und komme damit in jeglicher Lebenslage meinem Lebensmotto nach: Live your life to the fullest!"

Trotz regelmäßigem Höhenflug steht Daniel mit beiden Beinen fest im Leben. Bedingt durch einen schweren Unfall vor 14 Jahren musste der ehemalige Absolvent eines Ski-Gymnasiums und erfolgreicher Leistungssportler ( Österreichischer Vize-Meister in der Nordischen Kombination) sowie Mr. Salzburg (2016) seine Karriere als Skispringer aufgeben und sich ins Leben zurückkämpfen: "Das hat mich gelehrt, den Fokus auf andere Dinge zu legen und das Leben wieder zu genießen". Zum perfekten Glück fehlt dem vielseitigen Freigeist nun noch die richtige Frau, "mit der ich zur Ruhe kommen kann und die mich vervollständigt".

Bachelorette Gerda Lewis

Bachelorette 2019 - Gerda Lewis

Staffel startet am 17. Juli

Ob die beiden die erste Nacht der Rosen überstehen werden und somit die Chance bekommen, Gerda besser kennenzulernen, wird sich ab dem 17. Juli zeigen. Denn dann staret die neue Staffel von "Die Bachelorette".

Alle Infos zu "Die Bachelorette" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/show/die-bachelorette.html

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)