Alex will Nadine nicht kampflos aufgeben

Mit einem traurigen Posting machte der 30-jährige Alex Hindersmann vor einer Woche publik, dass er nicht länger der Mann an der Seite von "Bachelorette" Nadine Klein ist. Zwischen den Zeilen war zu lesen, dass die 33-Jährige die Beziehung beendet hat.

Nach ein paart Tagen Funkstille, in denen Alex die Trennung verarbeiten musste, meldet er sich nun wieder zu Wort. "Ich bin von Sternzeichen Löwe, ich kämpfe immer. Ich werde nicht so schnell aufgeben. ch will sie definitiv zurück. Ob es eine zweite Chance gibt oder nicht, wird man sehen. Ich würde sie natürlich gerne haben", sagte er gegenüber RTL.

Nadine, die zur Zeit gerade in Paris weilt, hat sich noch niht zur Trennung geäußert.





(baf)