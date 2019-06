Meryl Streep geht in "Big Little Lies" auf Killer-Jagd

"Big Little Lies" kehrt am 10. Juni mit einer neuen Staffel zurück. Neben dem hochkarätigen Stamm-Cast um Nicole Kidman, Reese Witherspoon und Shailene Woodley, darf man sich in der Fortsetzung auf die dreifache Oscar-Preisträgerin Meryl Streep freuen.

Meryl Streep als böse Schwiegermutter (Achtung Spoiler)

Während es in der ersten Staffel darum ging, wer ums Leben gekommen ist und wer dafür verantwortlich ist, stellt sich in der zweiten Staffel die Frage, wie lange Celeste, Jane und Co ihr Geheimnis noch bewahren können.

Obwohl bereits ein Jahr vergangen ist, macht Perrys tragischer Tod den Frauen noch immer schwer zu schaffen. Und dann taucht auch noch Perrys Mutter Mary Louise (Meryl Streep) auf, die mit allen Mitteln herauszufinden versucht, was in jener Nacht mit ihrem verstorbenen Sohn passiert ist.

Ihre Nachforschungen stellen sowohl frische geschlossene Allianzen als auch vertrauensvolle, tiefe Freundschaften unter den "Monterey Five" auf eine harte Probe. Madeline gerät indessen mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Streit, während Renata sich um ihre kleine Tochter Sorgen machen muss.

Neue Regisseurin

Obwohl die Geschichte in Staffel Eins eigentlich bereits zu Ende erzählt war und eine neue Regisseurin (Andrea Arnold) an Bord ist, geht es spannend weiter. Geboten werden erstklassiges Schauspiel und eine fesselnde Geschichte – mit einer gehörigen Portion Humor. Allen voran Meryl Streep brilliert in ihrer Rolle als neugierige Schwiegermutter mit spitzer Zunge.

Trailer zur zweiten Staffel von "Big Little Lies"

Insgesamt 50 Preise, darunter Primtetime Emmys, Golden Globes, BAFTA Awards und Screen Actors Guild Awards, heimste die Serie "Big Little Lies" für die erste Staffel ein.



"Big Little Lies" ist in der Nacht von 9. auf 10. Juni wahlweise im Original oder auf Deutsch auf Sky X, Sky Go und über Sky Q on Demand abrufbar sowie ab 20:15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen.



(LM)