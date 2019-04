"Big Little Lies"-Trailer zeigt Meryl Streep

Am 9. Juni geht die zweite Staffel von "Big Little Lies" in den USA in die zweite Runde. Mit an Bord ist diesmal auch die dreifache Oscar-Preisträgerin Meryl Streep, die in die Rolle der Mutter des verstorbenen Perry White schlüpft.

Auch sie beschäftigt der mysteriöse Tod ihres Sohnes. Ein erster Trailer verrät, dass sie über Madeline (Reese Witherspoon) versucht, mehr darüber herauszufinden: "Mein Sohn ist tot. Ich will wissen, was in jener Nacht geschah. Ich würde dich gerne dazu befragen. Aber ich glaube nicht, dass ich die Wahrheit erfahren werde, oder?"

Insgesamt werden sieben neue Folgen ausgestrahlt. Für die Regie zeichnete sich Andrea Arnold verantwortlich. Wann die zweite Staffel hierzulande startet, ist nicht bekannt.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)