Erster "Black Mirror"-Trailer mit Miley Cyrus

Die beliebte Sci-Fi-Serie "Black Mirror" geht in eine neue Runde! Ein erster Trailer verrät, dass es in der ersten Folge um einen Popstar geht, während sich die zweite Episode um eine einsame Jugendliche dreht, deren einzige Freundin eine Puppe namens Siri zu sein scheint. Folge Nummer 3 handelt von einem gelangweilten Familienvater, der online nach Frauen sucht.

Erstklassige Stars in Staffel 5

Wie bereits in den vergangenen Staffeln, sind wieder einige hochkarätige Darsteller dabei, unter anderem Miley Cyrus, die in die Rolle eines Popstars schlüpft (sie spielt aber nicht sich selbst). Freuen darf man sich zudem auf Anthony Mackie ("Avengers", 8 Mile) und Yahya Abdul-Mateen II ("Aquaman", "The Get Down").

Für das Drehbuch zeichnet - wie gewohnt - Charlie Brooker verantwortlich.

Die fünfte Staffel startet am 5. Juni auf Netflix und umfasst nur drei Folgen.

Hier der Trailer zur fünften Staffel

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)