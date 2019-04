Comedian Gernot Kulis bei ORF-"Tafelrunde"

Der nicht allzu ernsten Monatsrückblick auf ORF III geht in die nächste Runde. Kulis arbeitet dabei heute noch einmal den Skandal um das Doping bei einigen heimischen Langläufern auf und gibt – in Zeiten, in denen alles teurer wird – mehr oder weniger nützliche Spartipps.

Bunter Themenmix

Die anderen Gäste von Gerald Fleischhacker sind diesmal die Kabarettisten Angelika Nidetzky und Christoph Fälbl sowie Guido Tartarotti.

Wie immer ist auch der heutige Themenmix bunter als jede Frühlingswiese: Brexit, giftiger Bärlauch, Krokodile im

Waldviertel und natürlich auch die turbulenten "Dancing Stars".

